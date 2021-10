Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 13.10.21, gegen 14.45 Uhr, wollte eine PKW-Fahrerin aus Wesertal mit ihrem Fahrzeug von einem Parkplatz in der Wiesenstraße in Uslar in den fließenden Verkehr einfahren. Ein 18-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades aus Uslar musste dem PKW ausweichen und kam dadurch zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell