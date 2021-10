Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall

Graben-Neudorf (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr an der Kreuzung Werderstraße / Bismarckstraße in Graben. Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr die Werderstraße, um über die besagte Kreuzung in die Bismarckstraße zu gelangen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der die Karlsruher Straße befuhr und es kam zum Zusammenstoß.

Der 61-jährige Motorradfahrer kam stürzte dabei und verletzte sich leicht. Es entstand einen Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro.

Luca Gamer, Pressestelle

