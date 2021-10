Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Rüppurr - Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag zwischen 0.55 Uhr und 01.15 Uhr in Karlsruhe-Rüppurr insgesamt 14 Mülltonnen in Brand gesetzt. Betroffen waren die Rastatter Straße, die Herrenalber Straße und das Rüppurrer Schloss. Es entstand ein Schaden von mindestens 7.000 Euro.

In der Herrenalber Straße wurde noch ein neben einer Mülltonne geparkter Mercedes beschädigt.

Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe und die Freiwillige Feuerwehr aus Rüppurr waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Eine intensive Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen sowie unter Einsatz eines Hubschraubers führte nicht zur Ergreifung eines Verdächtigen.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell