POL-KA: (KA) Kronau - 36-Jähriger nach Brand tot in Wohnwagen aufgefunden

Am Donnerstag kurz vor 07.00 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand auf dem Campingplatz am Allhäuser See. Im Rahmen der Löscharbeiten an einem mit Holzvorbau erweiterten Wohnwagen wurde die Leiche eines Mannes darin aufgefunden. Nach den bisherigen Feststellungen ergaben sich keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden am Tod des 36-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache und zu den Todesumständen des Mannes dauern an.

