POL-MR: ++ Einbruch bei Optiker ++ Zeugensuche nach Unfall auf B3 am Mittwoch ++ Folgemeldung zu Kieswerk Niederweimar

Einbruch bei Optiker - Zeugen gesucht

Marburg: Diebe nahmen Brillen und Sonnenbrillen in bislang nicht bekannter Menge an sich, als sie in der Nacht auf Donnerstag (25.03.) in ein Geschäft in der Gutenbergstraße einbrachen. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 05 Uhr am Donnerstag öffneten sie gewaltsam die Haustür und verursachten dabei einen 500 Euro hohen Sachschaden. Neben den Brillen nahmen sie zudem noch einen Kaffeevollautomaten mit und flüchteten anschließend. Die Polizei in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gutenbergstraße bemerkt?

Unfall auf der B3 - Polizei bittet um Hinweise zum beteiligten LKW und zum rechtswidrigen Benutzen der Rettungsgasse

Marburg: Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer am Mittwoch auf der B3 in Richtung Norden. Eine 43-jährige Opel-Fahrerin und der dahinter fahrende 47-jährige Kradfahrer setzten gegen 15.45 Uhr dazu an, einen LKW zu überholen. Dieser scherte jedoch völlig unvermittelt ebenfalls von der rechten auf die linke Spur aus, was die Opel-Fahrerin noch rechtzeitig bemerkte und stark bremste. Der Biker jedoch prallte in das Heck des Opels und stürzte. Das Motorrad blieb in der Fahrbahnmitte liegen, der Fahrer rutschte auf die rechte Spur und blieb dort unverletzt liegen. Ein dahinterfahrender Zeuge konnte dem Motorrad ausweichen und noch vor dem Fahrer zum Stehen kommen. Später ereignete sich hier ein weiterer Unfall. Der LKW setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise zum LKW. Insgesamt entstand bei den drei beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden von über 23.000 Euro. Für Ärger bei vielen im Stau wartenden Personen sorgte noch ein besonders dreister Autofahrer. Gegen 16.45 Uhr nutzte er die Rettungsgasse, um rückwärts bis nur letzten Ausfahrt zu fahren und die B3 zu verlassen. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise zum LKW sowie zum Fahrer und Fahrzeug, der die Rettungsgasse nutzte.

Förderbänder verlassen

Folgemeldung zu "Förderbänder eines Kieswerks in Niederweimar besetzt" vom 26.03.2021, 09.05 Uhr

Nach einer Besetzung der Förderbänder eines Kieswerks in Niederweimar verließen die letzten Demonstranten gegen 10 Uhr freiwillig das Gelände. Eine Frau begleiteten Polizeibeamte, noch bevor die anderen Personen den Bereich verließen, sicher von einem Förderband nach unten. Gegen sie leiteten die Polizisten zunächst erste polizeiliche Maßnahmen ein, bevor sie die Frau wieder entließen.

