POL-MR: ++ Wechselgeldbetrug ++ Fahrraddiebstahl ++ Unfallfluchten ++ Einbrüche ++ Alkohol-/ Drogenfahrten ++

Wechselgeldbetrug - Zeugen gesucht

Dautphetal-Buchenau: In einem Laden in der Neue Landstraße lenkte ein Unbekannter beim Bezahlen von Zigaretten eine Mitarbeiterin geschickt ab, so dass sie ihm 100 Euro zu viel Wechselgeld herausgab. Der Verdächtige wird als Südländer mit dunklem Teint beschrieben, soll 170cm bis 175cm groß sein, schwarze Haare haben und war mit einer blauen Strickmütze, einer blauen Steppjacke und einer schwarzen Jeans bekleidet. Nach dem Betrug am Mittwoch (24.03.) entfernte er sich gegen 10.55 Uhr mit einem weißen Kombi vom Tatort. Die Polizei in Biedenkopf, tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise zum beschriebenen Mann.

Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Marburg: Aus einem unverschlossenem Kellerraum eines Hauses in der Straße Am Rain entwendete ein Unbekannter zwischen 09 Uhr am Montag (22.03.) und 15 Uhr am Dienstag ein Fahrrad. Das grüne Citiybike der Marke Velociped war nicht angeschlossen und hat einen Wert von rund 220 Euro. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise zum Dieb.

Weißer Skoda beschädigt - Zeugen gesucht

Marburg: Eine Delle am Kofferraum sowie Lackabsplitterungen sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstag, 16.03., in der Straße Am Rain ereignete. Zwischen 09.30 Uhr und 13 Uhr beschädigter ein Unbekannter den geparkten Skoda und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2000 Euro zu kümmern. Die Verkehrsunfallfluchtermittler, tel. 06421/ 406-0, bitten um Hinweise zum Verursacher.

Schmuck entwendet - Zeugen gesucht

Marburg: Diebe öffneten und durchsuchten sämtliche Behältnisse in einem Einfamilienhaus in der Wilhelm-Busch-Straße und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Zuvor hebelten sie im Zeitraum von Montag, 01.03. bis Donnerstag, 25.03., die Haustür auf und gelangt so hinein. Durch ein Fenster im hinteren Bereich des Hauses flüchteten sie unerkannt. Die Marburger Kripo, tel. 06421/ 406-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

Zeugen zu Unfall in Wilhelmstraße gesucht

Marburg: Im Rahmen eines Unfalls mit einem geparkten roten Citroen sucht die Polizei Zeugen, die nähere Angaben zu den Gesamtumständen machen können. Der Zusammenstoß passierte am Freitag, 19.03., gegen 18.30 Uhr in der Wilhelmstraße. Ersten Ermittlungen zufolge ist ein schwarzer Mercedes-Benz im Unfallgeschehen verwickelt. Zeugen, die diesbezüglich noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich unter der tel. 06421/ 406-0, zu melden.

Mehrere Alkohol-/ Drogenfahrten

Landkreis: Wieder kontrollieren Polizeibeamten in den vergangenen Tagen mehrere Autofahrer und stellten dabei Verstöße hinsichtlich eines vorherigen Alkohol- und Drogenkonsums fest: Die Fahrweise eines 20-Jährigen war am Mittwoch (24.03.) gegen 23.50 Uhr noch wenig auffällig, die Ergebnisse der freiwilligen Koordinationstests bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Marburg umso mehr. Ein darauffolgender Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, passend dazu fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana in der Mittelkonsole.

Weniger rund lief es für die gleiche Streife etwas später in der Nacht: Starke Schlangenlinien und überhöhte Geschwindigkeit waren der Grund, einen PKW gegen 02.20 Uhr anhalten zu wollen. Doch der Fahrer schaltete auf stur, ignorierte das Anhaltesignal, das Martinshorn, die Hupe und auch Lichthupe des Polizeiwagens. Selbst als die Beamten auf der B3 in Richtung Süden neben den PKW fuhren und der Fahrer zu ihnen rüber sah, hielt er weiterhin nicht an. Den Polizisten gelang es schließlich, den PKW kontrolliert auszubremsen. Der 21-jährige Fahrer wirkte stark alkoholisiert, ebenso sein Beifahrer. Zudem befanden sich mehrere Bierflaschen in der Mittelkonsole und der Beifahrertür. Ein freiwilliger, zunächst verweigerter Atemalkoholtest zeigte knapp zwei Promille an. Dennoch verhielt sich der 21-Jährige wenig kooperativ. Einfache körperliche Gewalt war notwendig, um ihn in den Streifenwagen zu setzen. Hier blockierte er mit den Füßen noch die Tür und trat nach einem Beamten. Dies hat zur Folge, dass eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geschrieben wird- zusätzlich zu den beschriebenen verkehrsrechtlichen Verstößen.

Zur Mittagszeit am Dienstag, 23.03. waren es falsch angebrachte Kennzeichen, die einer Streifenbesatzung in Marburg bei einem PKW ins Auge fielen. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten sie Hinweise auf einen eventuellen Alkohol- und Drogenkonsum fest: Der Atemalkoholtest beim 38-Jährigen ergab knapp 0,8 Promille, der Drogenvortest schlug positiv bei Kokain an.

Gegen 17.50 Uhr am Dienstag fiel in Kirchhain das zittrige Übergeben des Führerscheins auf, so dass die Beamten Tests mit dem 25-jährigen Fahrer durchführten. Ein folgender Urintest reagierte positiv auf THC.

Was in allen Fällen folgte ist klar: die Mitnahme zur Polizeistation, die dortige Blutentnahme durch einen Arzt und die anschließende Entlassung der Person.

