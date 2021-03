Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Imbisswagen aufgebrochen

Baden-Baden (ots)

Nach dem Aufbruch eines Imbisswagens am Augustaplatz sind Beamte des Polizeipostens Baden-Baden Oos auf der Suche nach Zeugen. In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Wagen verschafft und aufgefundene Scheine und Münzen an sich genommen. Die Langfinger konnten mit dem Inhalt der Wechselgeldkasse entkommen und verursachten durch ihr rabiates vorgehen darüber hinaus einen Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07221 62505 entgegengenommen. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell