POL-OG: Bühl - Versuchter Einbruch

Bühl (ots)

In der Seniorenwohnanlage in der Heidlauffstraße kam es nach dem Brand am vergangenen Wochenende nunmehr mutmaßlich zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen der Polizei war am Dienstag, zwischen 7 und 17.40 Uhr, versucht worden, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Die Polizei in Bühl hat die Ermittlungen übernommen.

