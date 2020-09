Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Berichtigte Pressemitteilung des PP Heilbronn v. 13.09.2020 zum vorigen Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Grünsfeld: Unfallbeteiligter verstorben Der 19-jährige Audifahrer, welcher am 11.09.2020 an dem Verkehrsunfall auf der L 511 zwi-schen Gerlachsheim und Grünsfeld beteiligt war, erlag am 13.09.2020 im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. ( s. Pressemitteilung PP Heilbronn v. 11.09.2020)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell