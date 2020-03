Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter Tatverdächtiger belästigt Frau im Zug, Bundespolizei sucht Zeugen

Hamm/Dortmund (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Abend (29. März) im RRX zwischen Hamm und Dortmund eine Frau belästigt und bedrängt. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht nun Zeugen.

Am gestrigen Abend wandte sich eine 20-jährige Frau hilfesuchend an die Dortmunder Bundespolizei. Sie teilte den Polizeibeamten mit, dass sie im Zeitraum von 20.44 Uhr bis etwa 21.03 Uhr den RRX zwischen Hamm und Dortmund genutzt habe. Während der Fahrt habe sie ein unbekannter Mann bedrängt und beleidigt. Auch habe er sie bedroht und versucht, sie zu bespucken. Immer wieder habe der Unbekannte versucht, ihr Gesicht mit Tüchern zu treffen. Dabei fiel nach Angaben der 20-Jährigen auch das Wort "Corona". Die Frau wechselte ihren Platz, doch sie sei von ihm verfolgt worden. In Dortmund habe sie dann den RRX fluchtartig verlassen, wobei der unbekannte Tatverdächtige in der Bahn verblieb.

Die Bundespolizei bittet nun Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt machen können, sich unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 bei der Bundespolizei zu melden. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

*AB

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Pressestelle



Telefon: 0171 305 5131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell