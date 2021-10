Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Eine leicht verletzte Person bei Vorfahrtsunfall

Karlsruhe (ots)

Eine 26-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 14:40 Uhr die Lebrechtstraße und missachtete an der Kreuzung Göhrenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkws und kollidierte mit diesem. Die 26-Jährige blieb unverletzt, während der 35-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Luca Gamer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell