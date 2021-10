Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Arbeitsmaschinen verlieren Hydrauliköl - Radfahrer stürzten

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung von Polizeipräsidium Karlsruhe und Stadt Karlsruhe

Zwei große Arbeitsmaschinen verloren am Donnerstagmorgen im südlichen Innenstadtbereich Hydrauliköl, wodurch einige Radfahrer stürzten und verletzt wurden. Die Verursacher der Ölspur wurden ermittelt.

Kurz nach 8 Uhr wurden in anderer Sache eingesetzte Polizeibeamte am Ettlinger-Tor-Platz von einer Radfahrerin, die gestürzt war und sich am Knie verletzt hatte, auf die Ölspur aufmerksam gemacht. Zwischenzeitlich hatte sich auch ein anderer verletzter Radfahrer über Notruf gemeldet, der ebenfalls gestürzt war.

Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass zwei große Arbeitsmaschinen das Öl verloren hatten.

Die umfangreichen Reinigungsarbeiten im Bereich der Innenstadt werden sich noch bis in den Nachmittag hinziehen.

Offenbar stürzten einige Radfahrer auf dem schmierigen Ölfilm. Diese können sich mit dem Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944844 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Polizeipräsidium Karlsruhe Tobias Jüngert, Stadt Karlsruhe

