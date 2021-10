Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Rheinstetten - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Außenbordmotor

Rheinstetten-Forchheim (ots)

Unbekannte Täter erbeuteten in der Nacht zum Mittwoch vom Firmengelände einer in der Leichtsandstraße gelegenen Firma in Forchheim einen Außenbordmotor.

Nach polizeilichen Ermittlungen schnitten die Täter ein Loch in den Außenzaun und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu dem Gelände. Daraufhin montierten sie den Außenbordmotor eines auf einem Trailer befindlichen Schlauchbootes ab und entwendeten diesen.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 07.30 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 07243 32000 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Paulina Roth, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell