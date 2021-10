Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Karlsruhe (ots)

Mit über 1,6 Promille ist am frühen Mittwochmorgen ein 23-jähriger Mann auf einem E-Scooter in der Karlsuher Innenstadt unterwegs gewesen und wurde dabei von einer Streife der Verkehrspolizei in der Poststraße kontrolliert.

Gegen 02:18 Uhr Uhr wurden die Beamten auf den Mann aufmerksam und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Der 23-Jährige musste die Beamten daraufhin auf die Dienststelle begleiten und sich einer Blutprobe unterziehen.

Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Sein Führerschein wurden einbehalten.

Luca Gamer, Pressestelle

