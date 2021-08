PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zweiräder aus Tiefgarage entwendet +++ Nächtlicher Diebstahl in Okriftel +++ Zeugin nach Auseinandersetzung am Schwalbacher Bahnhof gesucht

Hofheim (ots)

1. Zweiraddiebe machen Beute in Tiefgarage, Bad Soden am Taunus, Am Hübenbusch, Sonntag, 01.08.2021, 00:30 Uhr bis 09:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter waren in der Nacht zum Sonntag in Bad Soden unterwegs und haben aus zwei unterschiedlichen Tiefgaragen Fahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Beide angegangenen Garagen liegen in der Straße "Am Hübenbusch". Den Spuren an den Tatorten zufolge hebelten die Unbekannten die Garagentore sowie die Türen zweier Garagenabteile auf und stahlen dann insgesamt drei Pedelecs. In einem Fall wurde ein Rad der Marke "KTM", Modell Cento 11 Plus entwendet. Im Verlauf der zweiten Tat ließen die Kriminellen zwei Schwerlastfahrräder mit E-Motor mitgehen. Während sich der Beuteschaden im fünfstelligen Bereich beziffern lässt, dürfte der Sachschaden im Bereich von mindestens 1.000 Euro liegen.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

2. Nächtlicher Diebstahl,

Hattersheim am Main, Okriftel, Albert-Schweitzer-Straße, Eichenstraße, Sterntalerweg, bis Montag, 02.08.2021, 01:40 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht war ein unbekannter Täter, der sich Beute erhoffte, bis etwa 01:40 Uhr im Hattersheimer Ortsteil Okriftel unterwegs. Zwischen 00:30 Uhr und 01:40 Uhr kletterte der Mann über einen Pkw, der dabei beschädigt wurde, auf ein Grundstück in der Albert-Schweitzer-Straße, wo er einen Abstellraum aufbrach. Diesen durchsuchte er nach Diebesgut, wobei lediglich ein älterer Kompass entwendet wurde. Im weiteren Verlauf hielt sich der Mann auf mindestens zwei weiteren Grundstücken in der Eichenstraße und im Sterntalerweg auf und versuchte dort unter anderem, einen Pkw zu öffnen. Im Sterntalerweg entwendete der Mann alkoholische Getränke aus einem Kühlschrank auf der Terrasse. Aufgrund vorliegender Videoaufnahmen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,75 Meter groß; circa 25 Jahre alt; mittellange und lockige Haare; dunkler Teint; olivgrüner Kapuzenpullover; helle Jeans; weißer Gürtel; weiße Turnschuhe.

Weitere Hinwiese erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Hoher Vandalismusschaden,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Königsberger Weg, Samstag, 31.07.2021, 09:30 Uhr bis Sonntag, 01.08.2021, 12:00 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro haben Unbekannte während des vergangenen Wochenendes an einem Seat in Hofheim, Marxheim verursacht. Im Tatzeitraum zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag zerkratzten der oder die Täter, allem Anschein nach mutwillig, die gesamte linke Fahrzeugseite des im Königsberger Weges geparkten Wagens mit einem spitzen Gegenstand.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Zeugin nach Auseinandersetzung gesucht, Schwalbach am Taunus, Bahnhof, Mittwoch, 21.07.2021, 08:54 Uhr

(jn)Nach einem Vorfall am Mittwochmorgen des 21.07.2021 sucht die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn nach einer Zeugin. Aktuellen Erkenntnissen folgend kam es um kurz vor 09:00 Uhr am Schwalbacher Bahnsteig zu einem Disput zwischen einer 20-jährigen Frau, ihrem Lebensgefährten und einem bislang unbekannten ca. 20 Jahre alten Mann mit grünem Oberteil. Demnach soll es in diesem Zusammenhang zunächst zu Beleidigungen und kurz darauf auch zu einer Tätlichkeit zum Nachteil der Frau gekommen sein. Der konkrete Ablauf sowie die Hintergründe sind bisher unklar. Die Polizei sucht nun nach einer ca. 60 Jahre alten Frau mit grauen Haaren, die den Ablauf beobachtete und den Versuch unternahm, zu schlichten. Sie habe eine weiße Hose, eine braune Weste und einen beigen Schal getragen sowie eine auffällig gemusterte Tasche mit sich geführt.

Die Frau sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Polizei in Eschborn zu melden.

