Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gebäudebrand (04.10.2021)

Blumberg (ots)

Ein Brand in der Brünnlestraße rief am Montag gegen 13 Uhr Rettungshelfer von Polizei und Feuerwehr auf den Plan. In einem älteren Haus kam es zu einem Brand, den ein undichter Kamin eines Kachelofens verursachte. Dort traten heiße Brandgase aus, die einen Holzbalken in der Wohnungsdecke entzündeten. Die Feuerwehr musste die Decke aufstemmen und den Brand sowie entstandene Glutnester löschen. Verletzte Personen gab es nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

