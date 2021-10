Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schwenningen (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand bricht in einem Mehrfamilienhaus aus (04.10.2021)

Schwenningen (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache ist am Montag gegen 13.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus oberhalb eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Marktplatz" in Schwenningen ein Feuer ausgebrochen, welches sich zu einem Vollbrand im Dachstuhl entwickelte. Einige Bewohner konnten sich über ein Nachbardach retten, mehrere Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Haus evakuiert. Eine leicht verletzte Person brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Wohnhaus ist einsturzgefährdet und somit nicht mehr bewohnbar. Vertreter der Stadt Villingen-Schwenningen kamen vor Ort und kümmerten sich um die weitere Unterbringung der Hausbewohner.

Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an, im Innenstadtgebiet werden die Anwohner über die NINA-Warnapp aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Schaden wird grob auf über 750 000 Euro geschätzt. Die Ware des Lebensmitteldiscounters wurden durch das Löschwasser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell