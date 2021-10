Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs, Konstanz) Fußgängerin von Auto angefahren (04.10.2021)

Radolfzell (ots)

Eine 17-jährige Fußgängerin ist am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr in der Haselbrunnstraße von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Ein 62-jähriger Fahrer eines Toyota bog von der Straße St.-Meinrad-Platz nach links in die Haselbrunnstraße ein. Hierbei übersah er an der ebenfalls grün anzeigenden Fußgängerampel die querende Passantin. Bei der Kollision zog sich die 17-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde daraufhin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

