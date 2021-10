Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. Konstanz) Von der Fahrbahn abgekommen (03.10.2021)

Ludwigshafen (ots)

Abgeschleppt werden musste ein Mazda nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag, gegen 00.30 Uhr, auf der K6174. Ein 18-jähriger Mann fuhr die Bergstraße in Richtung Ludwigshafen und kam, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von über 10.000 Euro. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht.

