Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen

Kreis Tuttlingen) Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (02.10.2021)

Fridingen an der Donau (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der Straße "Am Laibfelsen". Eine 19-jährige Paketzustellerin schnitt eine Linkskurve. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 67-jährigen Pedelec-Fahrerin. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell