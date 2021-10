Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

Kreis Tuttlingen) Unbekannte versuchen Haustüre aufzuhebeln (02.10.2021)

Denkingen (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend gegen 18 Uhr versucht, in ein Haus in der Neulandstraße zu gelangen. Zwei Unbekannte, die einen Hund mit sich führten, versuchten mit einem Holzstück eine Eingangstüre eines Hauses aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht. Sie beschädigten dabei jedoch die Türklinke und verursachten Sachschaden. Hinweise zu den unbekannten Personen erbittet das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell