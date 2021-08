Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannter Autofahrer ließ Rollerfahrer verletzt zurück

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer beim Abbiegen von der Ernst-Moritz-Arnd-Straße in die Schlägel-und-Eisen-Straße gegen einen 27-jährigen Neukirchen-Vluyner, der mit einem Cityroller erst auf dem Gehweg der Ernst-Moritz-Arnd-Straße und dann auf der Fahrbahn der Schlägel-und-Eisen-Straße in gleicher Richtung unterwegs war. Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich dabei.

Der unbekannte Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell