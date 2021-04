Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Schwerpunktprüfung des Zolls im Bauhaupt- und Baunebengewerbe

Kiel, Lübeck, Stormann,Segeberg,Ostholstein (ots)

Im Rahmen einer Schwerpunktprüfung im Bereich der Baubranche kontrollieren Zöllner*innen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Kiel am heutigen Tag verschiedene Baustellen in Kiel, Lübeck, Segeberg, Ostholstein und Stormarn. Die Ergebnisse zur Schwerpunktprüfung des HZA Kiel werden ab 14 Uhr in einer gesonderten Mitteilung bekannt gegeben.

