Polizei Paderborn

POL-PB: Vermisste 13-Jährige unversehrt in Berlin aufgegriffen

Paderborn/Berlin (ots)

(mb) Die Polizei Berlin hat die aus Paderborn vermisste 13-Jährige in Obhut genommen. Das Mädchen war letzte Woche Dienstag (12.01.2021) aus einer Jugendeinrichtung in Paderborn verschwunden. Laut ersten Erkenntnissen hatte sich die Vermisste auf den Weg nach Berlin gemacht. Deswegen wurde die Berliner Polizei schon letzte Woche eingeschaltet. Die Ermittlungen der Paderborner Polizei hatten jetzt zu einer möglichen Aufenthaltsadresse geführt. Berliner Polizisten trafen die 13-Jährige am Mittwochvormittag in der Nähe des Hauses auf der Straße an. Sie ist unversehrt. Das Jugendamt wurde eingeschaltet, um die weitere Unterbringung des Mädchens zu organisieren.

Hinweis: Die Polizei hat die in diesem Fall im Fahndungsportal eingestellten Fotos des vermissten Mädchens sowie die Fahndungsmeldung bereits aus ihren Internet-Veröffentlichungen gelöscht. Die Betreiber von Online-Portalen oder Nutzer von sozialen Netzwerken werden gebeten, die dort in dieser Vermisstensache verbreiteten oder geteilten Fotos ebenfalls zu löschen. Danke!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell