Polizei Paderborn

POL-PB: Firmenwagen aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge gestohlen

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(mb) Am Wochenende sind in Fürstenberg an Privatadressen von Firmenmitarbeitern drei Firmenfahrzeuge verschiedener Handwerksbetriebe aufgebrochen worden. Die mobilen Täter erbeuteten hochwertige Werkzeuge und Maschinen.

Die erste Tat fiel am Sonntagabend um 18.00 Uhr an der Obere Kampstraße auf. Der Peugeot Boxer Kastenwagen stand seit Samstag, 16:00 Uhr, auf einem Stellplatz vor einem Privathaus. Die Hecktüren des Montagewagens waren aufgebrochen und zahlreiche Werkzeuge waren aus dem Laderaum des Fahrzeugs gestohlen worden.

Am Klimberg gingen die Täter einen Opel Movano zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Montagmorgen, 05:55 Uhr, an. Auch hier waren die hinteren Türen des Transporters gewaltsam geöffnet und Werkzeuge entwendet worden.

Gegen 07.30 Uhr am Montag entdeckte ein Firmenmitarbeiter, dass der am Freitagnachmittag vor seinem Haus an der Poststraße geparkte Opel Movano Ziel von Dieben war. Auch hier fehlten hochwertige Arbeitsgeräte.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um Werkzeugkisten sowie um Elektrowerkzeuge und Maschinen, überwiegend der Marken Makita, Hilti und Bosch in den passenden Koffern.

Die Täter müssen ein eigenes Fahrzeug genutzt haben, welches bei den Tatausführungen zumindest in der Nähe der Tatorte gestanden haben muss. Möglicherweise wurden die Abstellorte der Firmenwagen schon früher ausbaldowert. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die am Wochenende aufgefallen sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

