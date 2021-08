Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schwerer Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10.40 Uhr befuhr eine 36-jährige Hünxer Autofahrerin die Schermbecker Landstraße (B58) in Richtung Drevenack.

Vor der Hünxerin fuhr ein 34-jähriger Mann aus Herne mit einen Kleinlastwagen. Als der Herner von der B58 nach links in die Straße Lühler Heide einbiegen wollte, stieß die Hünxerin mit ihrem Auto in die hintere rechte Fahrzeugseite des bereits stehenden Kleinlastwagens. Durch den Aufprall wurde der Wagen der 36-Jährige vollständig im Frontbereich zerstört, die Hünxerin musste schwerverletzt in ein Krankenaus gebracht werden.

Ein Abschleppunternehmen barg das nicht mehr fahrbereite Auto der 36-Jährigen.

Ein Hund, der zunächst aus dem Auto der Frau geflüchtet war, konnte durch eine Anwohnerin im Umfeld der Unfallstelle eingefangen und an eine Angehörige der Hünxerin übergeben werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Schermbecker Landstraße im Bereich der Unfallstelle bis 12.30 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell