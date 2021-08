Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Exhibitionist zeigte sich im Auto

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr sprach der Fahrer eines dunkelblauen Kombis an der Eberstraße eine 24-jährige Kamp-Lintforter Fußgängerin an und fragte nach dem Weg. Plötzlich zeigte sich der Autofahrer der Frau in schamverletzender Weise und fuhr davon.

Beschreibung des Unbekannten:

20 - 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, kurzer Bart, braune Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell