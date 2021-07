Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verletzte Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Am Samstag, den 31.07.2021, gegen 12.15 Uhr, befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Kalkar die Duisburger Straße (B8) zwischen Bergerfurth und Mehrhoog in Fahrtrichtung Haldern. Die 26-Jährige beabsichtigte nach links in den Alten Postweg abzubiegen. Dieser Abbiegevorgang wurde von einem überholenden 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Wesel übersehen, so dass es zu einer Kollision der Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurde die 26-Jährige leicht verletzt und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Duisburger Straße in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell