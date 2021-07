Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte verletzten Pony

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Unbekannte verletzten in der Zeit von Freitag (23.07.), 00.00 Uhr und Sonntag (25.07.), 10.00 Uhr, ein Pferd mit einem unbekannten Gegenstand so schwer, dass es schließlich am Donnerstag (29.07.) eingeschläfert werden musste.

Das Tier und ein weiteres Pony standen an der Bahnhofstraße auf einer umzäunter Pferdekoppel mit Stallung.

Der 71-jährige Duisburger Besitzer des Ponys erstattete am Donnerstag eine Anzeige bei de Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

