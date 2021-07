Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Angeblicher Fernsehtechniker bestiehlt älteres Ehepaar

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Ein angeblicher Fernsehtechniker hat mit der "klassischen Masche" den Schmuck eines älteren Ehepaares gestohlen.

Am Mittwoch gegen 16.00 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür des Ehepaares an der Straße Außenwall und gab sich als Fernsehtechniker aus. Er zeigte auch eine Art Ausweis.

Dann sagte er zu der 88-Jährigen, er müsse im Keller ein Kabel überprüfen. Der Techniker "beschäftigte" die Frau im Keller und ging währenddessen kurz zur "Kontrolle" nach oben in die Wohnung. Dort hatte in der Zwischenzeit ein zweiter Täter den Ehemann der 88-Jährigen abgelenkt. Als die Männer nach gut 15 Minuten das Haus verließen, stellte das Ehepaar fest, dass Schmuck aus dem Schlafzimmer fehlt.

Die beiden Männer waren zwischen 40 und 45 Jahre alt, ca. 1.70 bis 1.80 m groß, hatten schwarze Haare und sprachen akzentfreies Deutsch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Zwei andere unbekannte Täter hatten in Rheinberg zum Glück keinen Erfolg:

Ein 91-jähriger Rheinberger und eine 70-jährige Rheinbergerin fielen nicht auf die Telefonbetrugsmasche "Enkeltrick" und "Schockanruf" herrein, sie brachen das Telefongespräch ab und legten richtigerweise den Hörer auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell