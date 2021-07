Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 82-Jähriger stürzt im Linienbus

Dinslaken (ots)

Am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr befuhr ein 38-jähriger Duisburger mit einem Linienbus die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Schlossstraße.

In Höhe der Wiesenstraße hielt er an einer Rotlicht zeigenden Ampel an. Beim Anfahren stürzte ein 82-jähriger Fahrgast aus Duisburg in dem Bus, da er stand und sich dabei nicht festhielt.

Hierbei verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb.

