POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Streit in Asylunterkunft artet aus

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Streit zwischen einem 23-jährigen und einem 25-jährigen Asylbewerber ist am Montag in der Asylunterkunft in der Hansjakobstraße ausgeartet. Wegen einer anfänglichen Beleidigung gerieten die beiden Kontrahenten gegen 13 Uhr zunächst verbal aneinander und schlugen dann aufeinander ein. Im weiteren Verlauf nahm der 25-Jährige offenbar ein Küchenmesser und fügte damit dem 23-Jährigen eine kleinere Schnittwunde zu. Polizei und Rettungsdienst samt Notarzt wurden wegen der Auseinandersetzung alarmiert und fuhren sofort an die Unterkunft. Als die Beamten eintrafen, hatte sich der Streit bereits gelegt. Beide Männer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Was genau zu den Differenzen führte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

