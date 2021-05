Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trinksauger verursachten Rauchentwicklung

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße "Bramkamp" alarmiert. In einer Wohnung sollte es zu einer starken Rauchentwicklung kommen. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, hatte eine 31-jährige Frau Trinksauger zum Abkochen in einem Topf auf den Herd gestellt und diesen vergessen. Als das Wasser verdampft war, begannen die Trinksauger zu schmoren. An der Wohnung entstand kein Sachschaden, die Frau und ihr Säugling wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen durch Rauchgase ins Krankenhaus gebracht.

