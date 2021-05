Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Hamm-Heessen (ots)

Zwischen Freitag, 28. Mai, 12 Uhr und Samstag, 29. Mai, 7.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in ein Wohnhaus auf der Straße In der Gehr einzubrechen. Sie beschädigten dabei die Kellereingangstür, gelangten jedoch nicht in das Innere des Hauses.

Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hr)

