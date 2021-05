Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer schwer verletzt

Hamm-Lohauserholz (ots)

Ein 27-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag, gegen 21.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Martinstraße schwer verletzt. Der Mann kam an der Einmündung Peterstraße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell