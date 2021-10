Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Vorfahrt missachtet (04.10.2021)

Singen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 07.45 Uhr im Kreuzungsbereich Robert-Bosch-Straße / Byk-Gulden-Straße ereignet hat. Ein von der Robert-Bosch-Straße kommender 60-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine überquerte ungebremst den Kreuzungsbereich und missachtete die Vorfahrt eines 68-jährigen Daimler-Fahrers. Durch den Aufprall wurde die 61-jährige Beifahrerin im Auto leicht verletzt. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzte vor Ort. Der Daimler, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Da der 60-jährige Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen.

