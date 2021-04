Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Laubgebläse mit

Kaiserslautern (ots)

Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Reichert-Straße war am Osterwochenende das Ziel von Einbrechern. An Ostermontag meldete ein Bewohner, dass unbekannte Täter sein Kellerabteil gewaltsam geöffnet haben. Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Eindringlinge ein Laubgebläse.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden.

Ob auch aus weiteren Kellerabteilen etwas gestohlen wurde, muss noch überprüft werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

