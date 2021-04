Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Opel Zafira gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen ein "faules Ei" hat ein Autofahrer einem Anwohner der Friedrichstraße ins Osternest gelegt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 / 369 - 2150.

Nach den Spuren zu urteilen, hat der unbekannte Unfallverursacher am Donnerstagnachmittag beim Ein- oder Ausparken einen Opel Zafira touchiert, der in Höhe des Hauses Nummer 63 abgestellt war. An dem Pkw blieben Schäden im hinteren Bereich der Fahrerseite zurück. Schadenshöhe: mehrere hundert Euro. Das gesuchte Verursacherfahrzeug dürfte dementsprechend am Außenspiegel sowie an der Stoßstange beschädigt sein.

Ein Zeuge war kurz nach halb 4 auf die Schäden am Opel aufmerksam geworden. Zuvor hatte er aus einiger Entfernung einen weißen Kombi beim Ausparken beobachtet. Ob dieser Wagen die Schäden verursachte, ist noch unklar. Dennoch werden das Fahrzeug und der Fahrer oder Halter gesucht.

Da die Friedrichstraße am Donnerstagnachmittag stark frequentiert war, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter der oben angegebenen Nummer. |cri

