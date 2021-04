Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gebüschbrand vor Schillerschule

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr über brennende Büsche in der Julius-Küchler-Straße informiert. Der Hausmeister der Schillerschule bemerkte gegen 15.00 Uhr einen lauten Knall in der Nähe der Turnhalle und sah, wie zwei Kinder wegliefen. Der Brand konnte schnell gelöscht und der Schaden somit relativ geringgehalten werden. Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de |spi

