Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Beim Driften Kontrolle verloren+++Einbrecher kommt übers offenstehende Fenster+++Aufenthalt in der Notaufnahme endet auf der Polizeiwache

Gießen (ots)

Gießen: Beim Driften Kontrolle verloren

Beim Driften auf dem Schulhof einer Schule in der Lützelinder Straße in Klein-Linden verlor Sonntagfrüh ein 18-jähriger die Kontrolle über sein Auto. Gegen 01.00 Uhr kollidierte der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende junge Mann nach seinem Fahrmanöver gegen eine Sitzbank. Mit massiven Frontschaden an seinem Renault flüchtete der Drifter zunächst. Bereits bei der Anfahrt fiel den Polizisten ein entgegenkommender Renault auf, verloren ihn jedoch aus den Augen. An der Unfallstelle fanden die Ordnungshüter ein Nummernschild von dem mutmaßlichen Unfallfahrzeug. Die bereits laufende Suche nach dem Unfallfahrzeug führte nicht zum Erfolg. Gegen 02.30 Uhr meldete ein Zeuge ein Pannenfahrzeug auf der Autobahn 45 zwischen Ehringshausen und Herborn. Dort trafen die Beamten auf das stark beschädigte Auto des 18-Jährigen. In diesem befand sich neben dem jungen Mann noch vier weitere Insassen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erst kürzlich seinen Führerschein erworben hatte. Darüber hinaus roch er nach Alkohol: Er pustete 1,26 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung seines Führerscheins. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 7.300 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen der graue Renault mit Dillenburger Kennzeichen zwischen 01.00 und 02.30 Uhr aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Einbrecher kommt über offenstehendes Fenster

Lediglich ein Fliegengitter musste ein Unbekannter Samstagfrüh beim Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Clevelandstraße überwinden. Das Fenster des Badezimmers stand gegen 02.40 Uhr offen, als ein Einbrecher einstieg. Als der Bewohner den Einbrecher überraschte, flüchtete er. Beschreibung des Verdächtigen: Er ist etwa 1,80 Meter groß und zirka Anfang 20 Jahre alt. Er hat eine dünne Körperstatur und einen Bart. Nach Angaben des Zeugen hat der Verdächtige ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Aufenthalt in der Notaufnahme endet im Polizeigewahrsam

In der Notaufnahme eines Krankenhauses in der Wilhelmstraße kam es Sonntagabend (23. August), gegen 19.30 Uhr zu einer versuchten Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand. Ein Rettungswagen brachte einen 51-jährigen verletzten alkoholisierten Mann zum Krankenhaus. Da der aggressive behandlungsbedürftige Gießener die Klinik nicht betreten und sich nicht behandeln lassen wollte, kam die Polizei ins Spiel. Erst nach gutem Zureden mithilfe einer polnischsprechenden Krankenschwester betrat er die Notaufnahme. Plötzlich versuchte er die Angestellte anzugreifen. Bei der Festnahme des Mannes leistete dieser körperlichen Widerstand. Fortlaufend beleidigte er das Personal und die Polizisten. Nach seiner Behandlung brachten ihn die Ordnungshüter zwecks Ausnüchterung zur Polizeiwache.

