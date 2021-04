Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall in Reichenbach-Steegen - Zeugen gesucht

Reichenbach-Steegen (ots)

Auf der Hauptstraße in Steegen kam es am Ostersonntag, gegen 18:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autofahrer, die hintereinander in Richtung Schwedelbach unterwegs waren, wollten fast zeitgleich ein drittes Fahrzeug überholen, das vor ihnen unterwegs war. Hierbei kam es zwischen den beiden Überholenden zu einem Zusammenstoß. Da der genaue Unfallhergang bislang unklar ist, bittet die Polizei mögliche Zeugen, insbesondere die Insassen des Fahrzeugs, das überholt werden sollte, um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369 2250.|PvD

