Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Wohnwagen löst sich unvermittelt von Pkw +++ Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Der Wohnwagen einer Familie aus dem Raum Osnabrück löste sich unvermittelt vom Pkw und verunfallt abschließend im Seitenraum der Autobahn 29. Es entstanden lediglich Sachschäden.

Der 42-Jährige Fahrer des Gespanns befuhr zum Unfallzeitpunkt gegen 15:30 Uhr die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Oldenburg, Gemeinde Wardenburg, als sich auf dem Weg in den Urlaub unvermittelt der angehängte Wohnwagen von seinem Peugeot löste. Dieser rollte darauf vorwärts nach rechts in den Seitenraum und verunfallte letztendlich neben der Fahrbahn in der dortigen Berme.

Am Wohnwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurde ein Kilometerschild beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht beteiligt. Ein Personenschaden entstand ebenfalls nicht. Lediglich die Kinder erlitten einen leichten Schock. Konnten aber durch die Eltern beruhigt werden.

Die Ursache für das Lösen des Wohnwagens ist bislang unbekannt.

Der fließende Verkehr und die Fahrbahnen waren während der Unfallaufnahme zunächst nicht betroffen. Zur Bergung des Wohnanhängers durch ein Abschleppunternehmen musste die Fahrbahn von 16:50 Uhr bis 17:30 Uhr durch Sperrung des rechten Fahrstreifens halbseitig gesperrt werden.

