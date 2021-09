Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Diebstahl aus Pkw

Ennepetal (ots)

Gegen 17:40 Uhr am vergangenen Dienstag (07.09.) brachen Unbekannte in einen am Hutknapp geparkten BMW ein. Der Wagen war auf einem Parkplatz am Waldrand in Fahrtrichtung Willringhauser Straße geparkt und von der Besitzerin für ca. 40 Minuten dort unbeaufsichtigt abgestellt worden. Die Scheibe der Beifahrerseite konnte gänzlich zersplittert aufgefunden werden und aus dem Fußraum des Fahrzeugs wurde ein Rucksack entwendet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

