Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Drei Diebstähle aus Fahrzeugen

Breckerfeld (ots)

Am Donnerstag machten sich Diebe an insgesamt drei Fahrzeugen zu schaffen, die auf dem Parkplatz an der Glörtalsperre geparkt waren. In der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr wurden die Scheiben der geparkten Pkw eingeschlagen. Als Beute erlangten die Täter eine Geldbörse und eine Sonnenbrille. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell