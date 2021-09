Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unfall auf der Hagener Straße

Herdecke (ots)

Ein 25-jähriger Hagener wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße leicht verletzt. Der Mann befand sich als Beifahrer in dem Pkw eines 27-jährigen Hageners. Sie fuhren auf der Hagener Straße in Richtung Brüninghausstraße. An der Kreuzung übersah der Fahrer das Rotlicht der Lichtanzeigenanlage und stieß mit dem aus der Brüninghausstraße kommenden Pkw eines 56-Jährigen zusammen. Der 25-jährige Beifahrer verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

