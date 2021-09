Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall auf der Linderhauser Straße

Schwelm (ots)

Ein 6-Jähriger fuhr am Samstag mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Linderhauser Straße talwärts in Richtung Hattinger Straße. An der Einmündung zur Gustav-Heinemann-Straße stieß er gegen den Pkw einer 49-Jährigen, die von der Gustav-Heinemann-Straße auf die Linderhauser Straße einfahren wollte. Der 6-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

