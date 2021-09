Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen-Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Hattingen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag in einen an der Straße Halweg Ecke Lindstockstraße geparkten Firmenwagen ein. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und gelangten durch das Fenster in das Fahrzeug. Von innen öffneten sie die seitliche Schiebetür und entwendeten Werkzeugmaschinen. Zuvor versuchten die Diebe offensichtlich das Schloss der Fahrertür aufzubohren, was ihnen jedoch nicht gelang. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

