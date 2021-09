Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unbekannte bedrohen Jugendliche

Schwelm (ots)

Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, gerieten zwei Jugendliche (15 und 16) auf dem Gelände des Heimatfestes mit zwei ihnen unbekannten Männern in Streit. Ein Grund für die Auseinandersetzung ist bisher unbekannt. Im Verlaufe des Streites schlug einer der Unbekannten dem 15- Jährigen mit der Hand ins Gesicht, anschließend zog er ein Messer, ähnlich einer Machete, aus dem Hosenbund und hielt es vor den Körper. Die beiden Jugendlichen flüchteten daraufhin in Richtung Sparkasse. Auch die Täter entfernten sich währenddessen in Richtung Hauptstraße / Neumarkt. Die Unbekannten werden so beschrieben:

Mann 1:

- dunkelhäutig - ca. 1,75 m - 1,85 m groß - schwarze kurzrasierte Haare - braun-schwarze Hose

Mann 2:

- europäisches Aussehen - ca. 1,70 m - 1,75 m groß - roter Pullover

Da der Polizei zunächst eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet wurde, erschienen fünf Streifenwagen am Einsatzort. Nachdem sich die Lage jedoch anders darstellte, rückten die Fahrzeuge wieder ab. Die beiden Unbekannten konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell