Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Renault kommt bei Nässe von der Straße ab

Konstanz (ots)

Auf der Landesstraße zwischen Litzelstetten und dem Kreisverkehr Konstanz-Dettingen ist am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr ein Autofahrer bei Nässe in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und ins Bankett gerutscht. Der 57-Jährige Fahrer des Renault blieb unverletzt. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Zur Bergung des Kleinwagens musste die Fahrbahn kurz gesperrt werden

