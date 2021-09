Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Motorradunfall am Ahlhauser Hammer

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 03.09.2021 gegen 15.05 Uhr kam auf der L699 in Höhe des Ahlhauser Hammers in Fahrtrichtung Breckerfeld ein 33-jähriger Wuppertaler Motorradfahrer innerhalb einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stürzte im Grünstreifen und blieb abschließend vor der Schutzplanke liegen. Bei diesem Verkehrsunfall zog sich der Wuppertaler schwere Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell